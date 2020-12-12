 أمين سر حركة فتح: الموقف العراقي ثابت تجاه القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
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أمين سر حركة فتح: الموقف العراقي ثابت تجاه القضية الفلسطينية

أ ش أ
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 1:45 م | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 1:45 م
أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، أن الموقف العراقي من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، وأن الحكومة والبرلمان أكدا خلال زيارته لبغداد وقوفهما إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية والإقليمية، والتزامهما بإقامة الدولة الفلسطينية وحل قضية اللاجئين.

وقال الرجوب - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت - إن العراق أكد استمرار تقديم الدعم لفلسطين بكل ما يستطيع، والإسراع في عقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين لتفعيل الكثير من الاتفاقات بين الجانبين.

وأعلن أنه سيتوجه اليوم إلى كردستان العراق للقاء الرئيس مسعود برزاني لإطلاعه على تطورات القضية الفلسطينية.

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