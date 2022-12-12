مصدر بالتعليم: مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين أثناء وضع جداول الامتحانات

بدأت المديريات التعليمية، الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تبدأ يناير المقبل.



وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، لـ"الشروق"، صدور تعليمات للمديريات التعليمية بمراعاة أعياد الأخوة المسيحيين أثناء وضع جداول الامتحانات.



وأعلنت بعض المديريات التعليمية، تعليمات عقد الامتحانات التي تضمنت عقدها بالفترة الصباحية في جميع المدارس، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، ومتابعة انتهاء المعلمين من شرح المناهج والمراجعة قبل الامتحانات مع تدريب الطلاب على حل نماذج للامتحانات، والانتهاء من تكليف وضع الأسئلة طبقا للقواعد القانونية، وتشكيل لجنة النظام والمراقبة، بجانب إعلان جدول الامتحانات بمكان واضح بالمدرسة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة.



وعن تعليمات فترة الاستعداد لعقد الامتحانات، أشارت المديريات، إلى طبع وتسليم أسئلة الامتحانات وكتابتها على الكمبيوتر ومراجعتها والتأكد من خلوها من أي أخطاء، وتأمين حجرة الأسئلة وحجرة الكنترول وتكون مطابقة للمواصفات ومؤمنة بباب حديد وبعيدة عن الدور الأرضي، وملائمة اللجان من حيث السعة والإضاءة وتسليم أرقام الجلوس وإعداد قوائم كشوف المناداة بكل لجنة، ويجب مطابقة الامتحانات لمواصفات الورقة الامتحانية للعام الدراسي الحالي، وأن تؤخذ إقرارات على واضعي الأسئلة للحفاظ على السرية والالتزام بالمادة العلمية الموجودة بالكتاب ومراعاة زمن الإجابة.



وشددت على محاربة الغش ومنع استخدام الموبايل أو حمله داخل اللجان، وفي حالة اكتشاف غش يتم استبدال الملاحظين والتحقيق معهم، والتنسيق بين إدارات المدارس والأجهزة الأمنية لتأمين اللجان، وغلق أبواب اللجنة وعدم السماح لأي شخص بالدخول إلا بعد التأكد من شخصيته، وعدم تأخر الملاحظين في الدخول إلى الجان، وعدم جمع أوراق الإجابة قبل انتهاء وقت الامتحان.



وتضمنت التعليمات، عدم مغادرة رئيس اللجنة إلا بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب وتأمين أوراق الامتحان، وعدم إثارة أي مشاكل أثناء عقد الامتحانات وإخطار الإدارة التعليمية عند حدوث أي مشكلة، وتشكيل لجنة خاصة بالتصحيح داخل كل مدرسة، وتوزيع الأعمال ليتم التصحيح أولا بأول، ومراجعة التصحيح بكل دقة، وعدم إعلان النتائج إلا بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية، وإتاحة النتائج في مكان واضح بالمدرسة للطلاب، وتكون النتيجة بالألوان للصفين الرابع والخامس الابتدائي.