ضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم في دمنهور بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، ومفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، من شن حملة في دمنهور.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن والتحفظ على 215 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 11 طنا.

وشارك في الحملة كل من فرحات أبو عاصي وتامر مبارك والحسيني السيد وفرحات بريك، حيث تستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.