رئيس جامعة سوهاج يعقد اجتماعا طارئا مع مجلس صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعًا طارئًا مع أعضاء مجلس صندوق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك بناء على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن اشتراك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأسرهم والعاملين بالجامعات في مشروع التأمين الطبي الشامل، إلى جانب مناقشة جدول الأعمال للجلسة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٢، بحضور كل من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور شرف الدين شاذلي مدير عام الوحدة، ونادية أبو النجا مدير إدارة الوحدة، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلين عن جميع الكليات، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الجامعة تهتم بتوفير أنواع الدعم الطبي والمادي لمنسوبيها، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال تقديم الخدمات الطبية والتيسيرات العلاجية اللازمة لهم مع تخفيف الأعباء المالية عنهم، في إطار الدور الخدمي والاجتماعي الذي تؤديه الجامعة تجاه العاملين بها كجزء أصيل من رسالتها.

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي، أن الاجتماع تناول بعض الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال؛ بهدف التوصل إلى قرارت بشأنها، ومنها إلزام ممثلي جميع الكليات من مجلس وحدة أعضاء هيئة التدريس بعرض الموضوع الخاص بالتأمين الصحي الشامل تفصيليا في مجالس كلياتهم؛ لاستبيان آرائهم حوله ومناقشة المطالبات المالية المقدمة من الأعضاء إلى جانب المبلغ المطلوب خصمه سنويا مقابل الاشتراك، كما ورد بلائحة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المطروح للمناقشة.