مقتل 8 باكستانيين وجندي أفغاني في اشتباك عبر الحدود بين البلدين

قال مسؤولون باكستانيون وأفغان إن 8 مدنيين باكستانيين وجنديا أفغانيا قتلوا يوم الأحد في قصف وإطلاق نار عبر الحدود بين البلدين، بينما تبادل الجانبان الاتهامات ببدء القتال.



وذكر الجيش الباكستاني أن قوات الحدود الأفغانية فتحت "النيران دون مبرر وبعشوائية مستخدمة أسلحة ثقيلة منها قذائف المدفعية والمورتر على السكان المدنيين" عند معبر شامان الحدودي الذي يربط بين إقليم بلوخستان في غرب باكستان وإقليم قندهار في جنوب أفغانستان، بحسب وكالة "رويترز".



وأضاف الجيش في بيان يوم الأحد أن إطلاق النار من الجانب الأفغاني تسبب في مقتل 6 مدنيين وإصابة 17 آخرين في باكستان، مما دفع القوات الباكستانية للرد.



وقال وسيم بايج وهو مسؤول في مستشفى بمدينة كويتا في جنوب غرب باكستان إن عدد القتلى ارتفع إلى ثمانية يوم الاثنين حيث توفي اثنان أحدهما طفل في العاشرة.



وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن حادثة القتل "تستحق التنديد بأشد العبارات".



وأضاف في بيان "على الحكومة الأفغانية المؤقتة ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث".



وقال الحاج زاهد المتحدث باسم حاكم قندهار إن القتال بدأ بعد أن اعترضت باكستان على قيام القوات الأفغانية ببناء نقطة تفتيش جديدة.



وأوضح المتحدث باسم شرطة قندهار حافظ صابر أن جنديا أفغانيا قُتل وأصيب عشرة آخرون منهم ثلاثة من المدنيين.



وأُغلق معبر شامان الحدودي الأفغاني، الذي يستخدم في التجارة وعبور الأفراد، لبضع ساعات قبل إعادة فتحه.



وأُغلق المعبر تماما لعدة أيام الشهر الماضي بعد اشتباكات مماثلة.



وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي على تويتر يوم الاثنين أن تكرار الاشتباكات الحدودية "مؤسف".



وأضاف أن الإدارة الأفغانية التي تديرها حركة طالبان دعت الجانب الباكستاني إلى اتخاذ خطوات لمنع "الاستفزازات التي تسبب العنف وتؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين".