متحف التحرير ينظم معرضا لمجموعة من حُلي الملكة إياح حتب والدة الملك أحمس

عرض رثاء في ثالث ليالي مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي (صور)

محيي إسماعيل: كنت بين الحياة والموت في مقلب رامز جلال.. وإلهام شاهين جريئة جدا

أبو بكر شوقي يبدأ تصوير فيلم هجان في مدينة تبوك بالسعودية

يعرض 19 يناير.. الخلاط بلس من برنامج على يوتيوب لفيلم من إنتاج نتفليكس