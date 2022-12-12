محافظ أسوان يلتقي وفدا من بنك القاهرة

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان وفدا من بنك القاهرة ضم رضا الشحات مدير الإدارة العامة، وعبد الحميد مرتجي رئيس قطاع أمناء الاستثمار، ومحمد حسني رئيس مجموعة إدارة الفروع، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة.

وأكد المحافظ الحرص على التعاون مع أحد البنوك الوطنية العريقة، وفقاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين لطرح الأصول الثابتة والمنقولة للمحافظة في الأسواق، ولا سيما في إطار الخبرة الطويلة للبنك بمجال التسويق والترويج والكفاءة الفنية المتخصصة في السوق المالية والمصرفية والاستثماري.

وأشار إلى الاتفاق مع وفد البنك القاهرة على إقامة أكبر معرض دائم صديق للبيئة بحديقة الشيراتون لإستضافة المهرجانات والفعاليات بعد تطوير وتأهيل شامل للحديقة يتضمن الأرضيات والمسطحات الخضراء والنوافير، مع عمل رامبات وممرات لذوى الهمم طبقاً للكود المصري، بالإضافة إلى الأجنحة السابقة التجهيز؛ من أجل استغلال البانوراما الجمالية، والموقع المتميز لهذه الحديقة.