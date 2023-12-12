لجنة مدرسة تحيا مصر 2 بحي الأسمرات تواصل استقبال الناخبين

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تواصل لجان حي الأسمرات استقبال المواطنين للمشاركة في الانتخابات لليوم الثالث.

وشهدت لجنة مدرسة تحيا مصر ٢ بحي الأسمرات، إقبالا من الناخبين في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.

وكانت اللجنة ذاتها استقبلت الآلاف أمس، وسط انتشار أمني كثيف لتأمين الناخبين.

وتواجدت سيارة إسعاف بمحيط اللجنة لتقديم الخدمة الطبية والإسعافية للحالات الطارئة.

وحمل الناخبون أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما انتشرت الأغاني الوطنية التي زادت الأجواء بهجة وسعادة.

ويتوجه المصريون، لليوم الثالث والأخير، إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».