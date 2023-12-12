جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 20 جنديا بنيران صديقة في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 20 جنديا "بنيران صديقة" في قطاع غزة، منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة في أواخر أكتوبر الماضي.



وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن "عدد قتلى الجنود بنيران صديقة في معارك غزة يمثل خمس عدد الجنود الذين قتلوا خلال العملية البرية والذين أعلن الجيش، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عددهم إلى 105 بين ضباط وجنود".



ونقلت الإذاعة عن الجيش قوله إن "13 جنديا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي بعد أن جرى تحديدهم بالخطأ على أنهم مسلحون فلسطينيون".



وأوضحت أن "بعضهم أصيب بنيران من الجو، وبعضهم بنيران الدبابات، وبعضهم بنيران جنود المشاة".



وكشفت أن "أحد الجنود قتل نتيجة رصاصة طائشة أطلقها الجنود الإسرائيليون دون نية إصابته".



وتابعت: "كما قتل جنديان نتيجة حوادث دهس بالدبابات وناقلات الجند المدرعة". ومضت قائلة: "وقتل جنديان نتيجة إطلاق نار من رشاش على ظهر دبابة واثنان آخران، بشظايا ذخائر الجيش".



وأوضح جيش الاحتلال أن "عدد الضحايا يعود إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك العدد الهائل من القوات في الميدان، ومدة القتال وطبيعته، والإرهاق، وعدم الانضباط العملياتي، ونقص التنسيق بين القوات، وأسباب أخرى".



واستدرك: "لكن خلاصة القول هي أن الحوادث العملياتية وحوادث إطلاق النار الثنائية هي أحداث كان ينبغي تجنبها في الغالبية العظمى".



وكان الجيش الاحتلال قد أعلن مقتل 105 ضباط وجنود منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي.