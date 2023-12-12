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أعلن رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو، أن بلاده تعتزم إعادة فتح اثنين من معابرها المغلقة مع روسيا بعد غد الخميس.

وسيتم فتح معبر فاليما الرئيسي جنوب شرقي فنلندا إلى جانب معبر نيرالا، 250 كيلومترا إلى الشمال منه، أمام حركة المرور، على أن يتم إبقاء المعابر البرية الأخرى مغلقة.

كما أعلن أوربو ذلك في مؤتمر صحفي في هلسنكي، اليوم الثلاثاء، وحذر من إمكانية إغلاق الحدود الشرقية بأكملها مجددا إذا لزم الأمر، وسيتم فتح المعبرين لفترة مبدئية حتى 14 يناير.

وأغلقت فنلندا المعابر الحدودية مع جارتها الشرقية روسيا تدريجيا في نوفمبر.

وسجل حرس الحدود الفنلندي قبل أسابيع من إغلاق المعابر زيادة حادة في أعداد طالبي اللجوء، خاصة من الشرق الأوسط ممن سافروا من روسيا دون الأوراق الثبوتية اللازمة وطلبوا اللجوء في فنلندا.

واتهمت فنلندا روسيا بجلب هؤلاء الأشخاص عمدا إلى حدود الدولة العضوة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وهو ما نفاه الكرملين.

وذكر حرس الحدود الفنلندي، أن الوضع على الحدود قد هدأ منذ ذلك الحين.

وقالت وزارة الداخلية الفنلندية، إنه لم يعد هناك شيء ممكن الآن سوى طلب حماية دولية على الحدود الشرقية في فاليما ونيرالا.

ورغم ذلك، نصحت الوزارة الأشخاص بعدم السفر إلى الحدود الفنلندية الروسية في ظل الظروف الحالية.

وأوضحت وزيرة الداخلية ماري رانتانن أن فنلندا ستضمن ألا يتم استخدام الهجرة عبر حدودها الشرقية لممارسة ضغط على أوروبا.