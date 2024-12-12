11 فيلما وثائقيا قصيرا بالدورة الـ 35 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية

كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام الوثائقية القصيرة المشاركة في دورته الـ 35، التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وضمت القائمة 11 فيلما، هي: "فریحة" لبدر یوسف، و"سباق الحمير" لمحمد باقر، و"فلويد لاغوس" لفلويد لاغوس، و"غنینا قصیدة" لأني سكاب، و"قد يتأخر حصادك" لأحمد الزعبي، و"الأيام الأخيرة مع إليان" لمهدي الحجري.

كما شملت أيضا: "جذور النسيج" لمليكة سوادوغو، و"سينما الدنيا" لعمرو علي، و"رحلة باهاتي في التربية الجنسية" لسايتاباو كاياري، و"أنامل" لعائدة الشامخ، و"الجانب الآخر للجمال" لسامي سيف سر الختم.