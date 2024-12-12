 11 فيلما وثائقيا قصيرا بالدورة الـ 35 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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11 فيلما وثائقيا قصيرا بالدورة الـ 35 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية

إسراء زكريا
نشر في: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 6:21 ص | آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 6:21 ص

كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام الوثائقية القصيرة المشاركة في دورته الـ 35، التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وضمت القائمة 11 فيلما، هي: "فریحة" لبدر یوسف، و"سباق الحمير" لمحمد باقر، و"فلويد لاغوس" لفلويد لاغوس، و"غنینا قصیدة" لأني سكاب، و"قد يتأخر حصادك" لأحمد الزعبي، و"الأيام الأخيرة مع إليان" لمهدي الحجري.

كما شملت أيضا: "جذور النسيج" لمليكة سوادوغو، و"سينما الدنيا" لعمرو علي، و"رحلة باهاتي في التربية الجنسية" لسايتاباو كاياري، و"أنامل" لعائدة الشامخ، و"الجانب الآخر للجمال" لسامي سيف سر الختم.

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