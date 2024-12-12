كتائب القسام وسرايا القدس تستهدفان مواقع إسرائيلية بمحور نتساريم بغزة

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أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، الخميس، استهداف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم وسط قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ 433 يوما.

وفي بيانات منفصلة على تطبيق تليجرام، قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، إن عناصرها "دكت مواقع العدو في محور نتساريم جنوب مدينة غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل وصواريخ رجوم و107 ملم".

من جانبها، بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت إنها لـ"قصف مجاهدي سرايا القدس وكتائب القسام مقر قيادة وسيطرة تابعا للعدو بقذائف الهاون، واستهداف موقع دعم وإمداد لوجستي في محور نتساريم بصواريخ 107"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وفي سياق منفصل، أعلنت "كتائب القسام" قنص جنديين إسرائيليين في منطقة "بلوك 2" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدفت الكتائب "جرافتين إسرائيليتين وناقلة جند بعبوات شواظ، قرب مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا"، وفق بيان لها.

ومنذ 5 أكتوبر الماضي، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية شمال قطاع غزة بدأها باجتياح بري جديد للمنطقة.



