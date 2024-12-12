محافظ بني سويف يتابع انتظام ومستوى تقديم الخدمات بالوحدات الخدمية المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز ببا

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بزيارة لمركز ببا ضمن برنامجه الميداني لمتابعة انتظام ومستوى تقديم الخدمات بالوحدات والمنشآت الخدمية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إحداث تنمية شاملة بهذه القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتواكب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

تفقد مشروعات خدمية وتعليمية



شملت الزيارة تفقد عدد من المشروعات التي تم تنفيذها بقرية طنسا بني مالو ضمن مبادرة "حياة كريمة" بعد تشغيلها ودخولها الخدمة في عدة قطاعات حيوية، منها التعليم والصحة والزراعة والمعاملات الحكومية والخدمات الجماهيرية. واستهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة طنسا بني مالو الابتدائية "بنات" للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية ومتابعة سير الدراسة والوقوف على حالة المدارس بمختلف المراحل والنوعيات.

اطمأن المحافظ على تواجد المدرسين والإداريين وانتظام العملية التعليمية، حيث زار بعض الفصول الدراسية وتابع جزءًا من شرح المدرسين. ووجه باستمرار المتابعة الدورية لنسب الحضور والغياب وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج، بالإضافة إلى مراجعة منظومة الحماية والتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة بالمدرسة، التي تم إنشاؤها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية، ما يمثل إضافة متميزة لمنظومة التعليم بالقرية.

المجمع الحكومي والمرافق الخدمية



تابع المحافظ سير العمل بالمجمع الحكومي الخدمي، الذي يضم مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن، وحدة محلية، ومكتب تموين. ويعد هذا المجمع واحدًا من 6 مجمعات خدمية تم إنشاؤها بالمركز لتقديم الخدمات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين. كما تفقد وحدة الإسعاف بالقرية للتأكد من جاهزيتها لخدمة المواطنين.

المجمع الزراعي ودوره في تحسين مستوى المعيشة



اختتم المحافظ جولته بزيارة المجمع الزراعي بالقرية، الذي يضم وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشادًا زراعيًا. واطمأن على انتظام العمل بالمشروعات المنفذة، حيث تبادل الحوار مع العاملين بالمجمع وأكد أهمية الاستفادة من هذه المشروعات لتحسين مستوى الخدمات والمرافق وتطوير معيشة المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية. كما شدد على ضرورة الحفاظ على هذه المشروعات وحسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات بصورة لائقة ودائمة.

مرافقو المحافظ خلال الجولة



رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ببا، والدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أسامة إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس جمعة عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، والدكتور أحمد الجبالي، مدير الطب البيطري، بالإضافة إلى عدد من التنفيذيين المعنيين.