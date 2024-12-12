فاركو يتعادل مع الطلائع في كأس الرابطة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة فاركو أمام ضيفه طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 29 عن طريق إسلام محارب، قبل أن يتعادل فاركو في الدقيقة 73 عن طريق أحمد شريف.

بهذا التعادل حقق فاركو وطلائع الجيش أول نقطة في المجموعة الثالثة، والتي شهدت تأجيل مباراة الأهلي وإنبي؛ نظرًا لارتباط الأهلي بالمشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي أمام إنبي أمس الأول الثلاثاء، قبل أن تتأجل المباراة إلى موعد لاحق.