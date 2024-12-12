الخارجية الأمريكية: بلينكن يشدد على ضرورة منع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، مع نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أكد بلينكن، دعم الولايات المتحدة لانتقال سياسي في سوريا، يؤدي إلى تشكيل حكومة مسئولة يختار أعضاءها الشعب السوري.

وشدد على أهمية احترام جميع الأطراف الفاعلة في سوريا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودعم القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد ضرورة الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق في سوريا، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو أن تشكّل تهديدًا لجيرانها، داعيًا إلى «ضمان تأمين أي مخزونات للأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن».

وقال البيان، إن الوزيرين ناقشا كذلك الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة؛ يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وجدد الوزيران التأكيد على الحاجة إلى زيادة كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.