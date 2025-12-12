أصدرت اليابان اليوم الجمعة تحذيرا من موجات مد عاتية (تسونامي) بعد أن ضرب زلزال بقوة 7ر6 درجة على مقياس ريختر شمال شرق البلاد، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع قبالة الساحل الشرقي لمحافظة أوموري، في شمال هونشو، الجزيرة اليابانية الرئيسية، على عمق 20 كيلومترا في الساعة 11:44 صباحاً بالتوقيت المحلي(0244 بتوقيت جرينتش).

وأضافت الوكالة أن الساحل المطل على المحيط الهادئ لمحافظات هوكايدو وأوموري وإيواتي ومياجي قد يشهد موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد.

ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان قد نجم عن الزلزال أضرار بشرية أو مادية.

ويعد التحذير مستوى أقل من درجات الحذر مقارنة بالإنذار.

وجاء زلزال اليوم الجمعة في أعقاب زلزال بلغت قوته 5ر7 درجة في وقت سابق من هذا الأسبوع في الشمال، والذي تسبب في إصابات وأضرار طفيفة وموجات تسونامي في المجتمعات الساحلية المطلة على المحيط الهادئ.

وأصيب ما لا يقل عن 34 شخصاً في ذلك الزلزال السابق الذي وقع يوم الاثنين الماضي قبالة سواحل أوموري، وهي المحافظة الواقعة في أقصى شمال جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان. وتم قياس موجة تسونامي يزيد ارتفاعها عن 6ر0 متر فوق مستويات المد والجزر في ميناء كوجي في محافظة إيواتي قبل رفع جميع تحذيرات تسونامي. انقطع التيار الكهربائي عن مئات المنازل ولكن تمت استعادته في الغالب صباح الثلاثاء.

ووقع الزلزالان في المنطقة الساحلية، حيث تسبب زلزال بقوة 0ر9 درجات وموجة تسونامي في عام 2011 في مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص وتدمير محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.