عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد إنقاذ أستراليا لحيواناتها بالجزر والبطاطا؛ حيث لجأت السلطات الأسترالية إلى طريقة مبتكرة لإطعام الآلاف من الحيوانات البرية الجائعة التي تقطعت بها السبل، وسط أزمة حرائق الغابات التي تجتاح القارة.



وبدأت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، بإلقاء آلاف الكيلوجرامات من الجزر والبطاطا من الطائرات بهدف إطعام الحيوانات، إذ تم إسقاط أكثر من 2200 كيلوجرام من الخضراوات الطازجة.



وتأتي محاولة إطعام الحيوانات بواسطة الطائرات في أعقاب إعلان السلطات الأسترالية اعتزامها قتل أكثر من 10 آلاف جمل، بسبب استهلاكها الكثير من المياه في مناطق الجنوب، ما يؤدي إلى زيادة الجفاف ورفع معدل التعرض للحرائق.





