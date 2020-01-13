 لافروف: السراج وقع على وثيقة وقف إطلاق النار بليبيا وحفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء - بوابة الشروق
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لافروف: السراج وقع على وثيقة وقف إطلاق النار بليبيا وحفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 7:53 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 7:53 م

أعلنت روسيا أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، فايز السراج، وقع وثيقة تحدد شروط الهدنة في ليبيا، بينما طلب قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، وقتا إضافيا لدراستها.

وأفاد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، بعد انتهاء المفاوضات حول وقف إطلاق النار في ليبيا، بتحقيق "تقدم كبير" في المشاورات التي تم عقدها،بحسب قناة"روسيا اليوم".

أوضح لافروف أن المفاوضات تركزت على النظر في وثيقة تعزز نظام وقف إطلاق النار في ليبيا وتحدد شروطه، لافتا إلى أن السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وقعا عليها، بينما طلب حفتر مهلة لدراسة مسودة الاتفاق حتى صباح غد الثلاثاء.


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