يحل الفنان هيثم شاكر ضيفًا على برنامج "لايڤ من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، غدًا الخميس، في تمام الساعة 11 مساء على قناة "ON".

في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية، يتحدث "هيثم" عن حياته الشخصية والمهنية، ويتفاعل مع عدد من الألعاب الطريفة، وسط تفاعل الجمهور.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءً من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

وحققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحًا كبيرًا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

وظهرت الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.