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استطلاع: نصف البلغاريين يرفضون تلقي لقاح كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 4:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 4:26 ص

 كشف استطلاع للرأي الثلاثاء أن نصف البلغاريين تقريبا يرفضون تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب إنترناشيونال بأن نحو 46% من البلغاريين قالوا إنهم يرفضون اللقاح بينما قال 30% إنهم يودون تلقي اللقاح.

وقال 23% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يحسموا أمرهم. وشمل الاستطلاع عينة من 800 شخص.

وقال حوالي 48% إنهم يعتقدون أن اللقاحات خطيرة ، بينما أعرب 34% عن اعتقادهم أنها غير ضارة نسبيا. ولم يرد 18% أو قالوا إنهم لا يعرفون.

وتلقى أكثرمن 14 ألف شخص التطعيمات بالفعل في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 9ر6 مليون نسمة، وفقا للبيانات الرسمية.

وتهدف الحكومة إلى تطعيم 70% من السكان.

ومنذ بدء الجائحة، سجلت بلغاريا نحو 200 ألف إصابة وأكثر من ثمانية آلاف وفاة.

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