10 نواب جمهوريين يصوتون لصالح عزل ترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بمجموع 232 صوتًا لصالح العزل مقابل 197 ضد القرار، وعدم تصويت 5 نواب.

وصوت 10 نواب جمهوريين لصالح عزل ترامب، والذي يعتبر أول رئيس يصوت مجلس النواب على عزله مرتين.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، لمصلحة المضي قدما في مناقشة التشريع الخاص بعملية عزل رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب.

وتأتي الجلسة على خلفية اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة في مقر الكونجرس، بما يشمل نشر مئات من عناصر الحرس الوطني ونصب أجهزة الكشف عن المعادن عند مدخل المبنى.