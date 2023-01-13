 أفشة يعلن خضوعه لعملية جراحية بعد إصابته أمام المصري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أفشة يعلن خضوعه لعملية جراحية بعد إصابته أمام المصري

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 3:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 3:30 ص

أعلن محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، خضوعه لعملية جراحية في الوجه مساء الخميس، وذلك بعد إصابته خلال مباراة فريقه الأحمر والمصري البورسعيدي.

وكان أفشة قد تعرض لجرح قطعي في الوجه خلال مباراة فريقه الأهلي والمصري، وذلك بعد تدخل قوي مع محمود جاد حارس النادي البورسعيدي. 

ونشر أفشة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام، صورته من أحد المستشفيات بعد إجراء العملية، معلقا عليها: «الحمد الله خلصت العملية علي خير 20 غرزه».

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره سموحة، على استاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

 

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