الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم جاكسون موليكا

بدأ النادي الأهلي مفاوضاته مع بشكتاش التركي خلال الفترة الحالية، لضم مهاجمه الكونغولي جاكسون موليكا، خلال الشتاء الجاري.

ودخل أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع إدارة بشكتاش لبحث ضم موليكا على سبيل الإعارة في يناير الجاري.

ويبحث الأهلي ضم موليكا البالغ من العمر 23 عامًا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، إلا أن الأمور المالية تبقى هي العائق الوحيد أمام اتمام الصفقة.

وفي نفس السياق، قام موليكا بمتابعة حساب أمير توفيق على موقع انستجرام، مما يشير إلى وجود تواصل بين الطرفين في الأيام المقبلة.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي صريح في الشتاء الجاري، من أجل تدعيم صفوفه في الفترة الحالية، خصوصًا وأنه مقبل على كأس العالم للأندية، التي من المحتمل أن يواجه فيها فريقي سياتل ساوندرز الأمريكي وريال مدريد الإسباني، حال عبور أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي.