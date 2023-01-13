المستشار الألماني ينتقد المواقف المتشنجة في حوار تصدير الدبابات لأوكرانيا

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس "التصريحات المتشنجة" في النقاش الدائر حول تسليم دبابات قتالية إلى أوكرانيا ودعا إلى مزيد من التعقل.

وقال شولتس اليوم الجمعة، في برلين إن "ضرورة قول شيء ما كل عشر دقائق" لا ينبغي أن تؤدي إلى إصدار قرارات متعجلة "تتعلق بالحرب والسلام هكذا ببساطة".

وشدد على أن ألمانيا ستعمل على الدوام بالتنسيق الوثيق مع أصدقائها وحلفائها فيما يختص بالمسائل المتعلقة بمزيد من الدعم لكييف.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني إن الأمر يتعلق أيضا بأمن ألمانيا وأوروبا.

وعلى خلفية الجدل الدائر حول إمكانية تسليم ألمانيا دبابة القتال من طراز ليوبارد 2 لأوكرانيا، أكد شولتس أن غالبية المواطنين يدعمون الموقف المتزن للحكومة الاتحادية التي تتخذ القرارات بعناية، على الرغم من "التعليقات الصاخبة" في برلين.

وبعد الدفعة الأولى التي سلمتها بولندا، أشارت فنلندا أيضا يوم أمس الخميس إلى أنها مستعدة بحذر لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2.

ويزيد هذا من الضغط على شولتس والحكومة الاتحادية للاستجابة لمطالب كييف التي استمرت لأشهر وطلباتها للحصول على أسلحة ثقيلة.

وطالب سياسيون معارضون وأفراد من معسكر الحكومة – الحكومة ذاتها بتزويد أوكرانيا بدبابات قتال ألمانية الصنع.

تؤدي ألمانيا دورا رئيسيا في النقاش لأن دبابات ليوبارد تم تطويرها في ألمانيا، لذلك يجب أن توافق ألمانيا على نقلها إلى طرف ثالث والطرف الذي اشتراها أساسا منها.