عدد السيارات المستوردة يواصل تراجعه بسبب صعوبة الاستيراد

• 49% تراجعا فى المجمعة محليا و60% بالواردات

واصلت أعداد السيارات المستوردة من الخارج خلال أول 11 شهرا من العام الماضى، تراجعها بنسبة 60% لتصل إلى 35 ألف سيارة مقابل نحو 88 ألف سيارة تم استيرادها فى الفترة المقارنة من العام الماضى، وفق أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

فيما هوت أيضا أعداد السيارات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية بنسبة 49% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، لتصل إلى 45 ألف مركبة مقابل 88 مركبة خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وذكر التقرير الذى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منه، أن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) تراجع خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 80 ألف سيارة مقابل 176 ألف سيارة فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد على 96 ألف مركبة.

وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وكان تقرير أميك قد كشف عن مواصلة مبيعات سيارات الركوب سلسلة التراجع الحاد خلال الأشهر الأحدى عشر الأولى من العام الماضى بنسبة 55%.

وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46.%

وبحسب أحدث نشرة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فقد تراجعت قيمة الوادرات

المصرية من سيارات الركوب 3.6%، خلال أول 10 شهور من عام 2023، لتسجل نحو 1.602 مليار دولار، مقابل 1.662 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بقيمة انخفاض 60.243 مليون دولار.

وعانت سوق السيارات فى مصر العامين الماضيين من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021، بحسب تقرير لأميك.

ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو».