جريفيث يدعو مجددا إلى وقف إطلاق النار في غزة

تحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، مجددا في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، داعيا إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة.



وقال جريفيث، لمجلس الأمن يوم الجمعة: "أكرر دعوتي لوقف لإطلاق النار. قبل كل شيء، أدعو المجلس إلى اتخاذ إجراء عاجل لإنهاء هذه الحرب".



وخلال نحو 100 يوم، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحات شاسعة من قطاع غزة. وذكرت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة إن أكثر من 23 ألف شخص استشهدوا حتى الآن، نحو 70% منهم من النساء والأطفال.



ووفقا للأمم المتحدة، تم تدمير نحو 360 ألف وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي. وأعرب جريفيث عن أسفه للوضع المروع في قطاع غزة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.



وقال: "في غزة، لا يزال الوضع مروعا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية".



وتابع: "يمكننا أن نرى هذا في عشرات الآلاف من الأشخاص القتلى والمصابين، معظهم من النساء والأطفال. ووفقا لوزارة الصحة في غزة، استشهد حتى الآن أكثر من 23 ألف شخص وأصيب أكثر من 58 ألفا آخرين منذ 7 أكتوبر.



وأكد: "يمكننا أن نرى هذا في النزوح القسري لـ9ر1 مليون مدني، 85% من إجمالي سكان القطاع، أصيبوا بصدمات نفسية وأجبروا على الفرار مرارا وتكرارا مع تساقط القنابل والصواريخ".