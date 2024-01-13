محافظتا غزة والشمال بحاجة إلى 1300 شاحنة غذاء يوميا للخروج من حالة الجوع

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن محافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 1300 شاحنة غذاء يومياً للخروج من حالة الجوع.



وأضاف في بيان، أن الاحتلال يُسرّع في إيقاع مجاعة حقيقية، كاشفا أن الاحتلال قتل 14 مواطنا حاولوا الحصول على الغذاء.



وتابع البيان: «ندق ناقوس الخطر من جديد حول تركيز جيش الاحتلال الإسرائيلي على إيقاع مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمّد، وما يؤكد ذلك هو منعه إدخال المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية».



وأشار البيان إلى إطلاق النار على الشاحنات التي تحاول الوصول إلى المحافظتين، وقتل أكثر من 14 شهيداً كانوا يبحثون عن لقمة طعام يأكلونها، وكذلك استهدافه لجميع خطوط مياه الشرب والآبار وتعطيله لكل مناحي الحياة تماماً.



ولفت إلى أن استمرار سياسة التجويع والتعطيش يعني أن قرابة 800 ألف مواطن من أبناء مواطني محافظتي غزة والشمال يتهددهم الموت نتيجة ذلك.



وذكر البيان: «هذه السياسة المفضوحة تؤكد على النية المبيتة لحكومة الاحتلال بارتكاب حرب إبادة جماعية وتهجير المواطنين من منازلهم قسرياً تحت تهديد القتل والسلاح والقصف والتجويع والتعطيش، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية الأخرى».