روسيا تتهم تحالف الولايات المتحدة في البحر الأحمر بتوسيع حرب غزة

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أدانت روسيا، في مجلس الأمن الدولي، الضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في البحر الأحمر ضد المتمردين الحوثيين.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن إن المهاجمين يسهمون "بشكل شخصي" في امتداد حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس إلى المنطقة بأكملها.

ودعا نيبينزيا المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات على اليمن بشدة.

وأضاف أن "الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن لا علاقة لها بممارسة حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وقال إن تصرفات الغرب عدوان مسلح مباشر وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.