وكيل رياضة الغربية يوجه بحل مشاكل مراكز الشباب في طنطا

تفقد اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، مركز شباب مدينة طنطا، والمشروعات القومية، وذلك في إطار جولاته لمراكز الشباب على مستوى المحافظة؛ للتأكيد على انضباط العاملين ومتابعة تنفيذ الأنشطة والوقوف على المشكلات التي تواجه مراكز الشباب، وبحث سبل حلها وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتفقد، وكيل الوزارة، المبنى الإداري لمركز شباب مدينة طنطا، وذلك للتأكيد على انضباط مواعيد العمل، والتأكد من تنفيذ كل التعليمات، وخاصة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية.

ووجه بضرورة تحقيق انضباط العاملين، والتأكد من تنفيذ خطط النشاط بالمراكز، وكذا متابعة ما تشمله الهيئات الشبابية من منشآت، وذلك بحضور محمد أبو فريخة مدير إدارة شباب طنطا ثان.

وشملت متابعة وكيل الوزارة، لمركز شباب مدينة طنطا التابع لإدارة شباب طنطا ثان وجولة داخل المركز لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية والأنشطة والفعاليات داخل المركز، حيث تفقد لاعبي المشروع القومي لذوي الإعاقة والوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات التي تواجههم، كما استمع لبعض المقترحات، وذلك بحضور شويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة.

كما تفقد مركز التخاطب والتكامل الحسي بمحافظة الغربية، والذي تم إنشاؤه في إطار التعاون المشترك بين إحدى المؤسسات لأصحاب الهمم مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور منسق مكتب ذوي الهمم بالغربية.

وقال إنه تم تجهيز هذه المراكز داخل مراكز الشباب بأحدث الأدوات والأجهزة لتقديم جلسات "التخاطب، تعديل السلوك، تنمية المهارات، صعوبات التعلم، التكامل الحسي"، بالإضافة إلى التقييم النفسي.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، أنه تم تغيير الصورة الذهنية لمراكز الشباب، وتحويلها لمراكز مجتمعية تقدم خدمات للأسر المصرية، وتقديم خدمات لذوي الهمم من خلالها، وتوفير الدوريات الرياضية لذوي الهمم، كما أن مراكز الشباب أصبح لها دور مجتمعي كبير للأسرة لمصرية، والمظلة للأسرة المصرية على مستوى الجمهورية.