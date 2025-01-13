أعلنت الخطوط الإيطالية (إيتا) استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الليبية طرابلس يوم الأحد بعد انقطاع دام 10 سنوات.



وأصبحت "إيتا" أول شركة طيران من دولة كبرى في غرب أوروبا تتخذ هذه الخطوة بعد انقطاع بسبب الحرب في ليبيا.

وقالت الخطوط الجوية الإيطالية إنها ستشغل رحلتين مباشرتين أسبوعيا من مطار فيوميتشينو في روما إلى مطار معيتيقة في طرابلس.



وصرح أندريا بيناسي المدير العام للشركة في بيان "نحن فخورون بإطلاق أول رحلة تجارية مباشرة بين طرابلس ومطار فيوميتشينو في روما اليوم لتعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين ليبيا وإيطاليا دعما للعلاقات الثنائية بين البلدين".

وأشار كبير مسؤولي الطيران في مطارات روما إيفان باساتو إلى أن مسار ليبيا يشكل جسرا استراتيجيا بين البلدين.

وأضاف أن الرحلات الجوية ستعزز "وضع مركزنا لدعم ترابط إفريقيا، وهي القارة التي وصلت في عام 2024 إلى مستوى قياسي يتجاوز عتبة مليوني مسافر من وإلى روما، بزيادة 38 بالمئة مقارنة بالعام السابق".

من جهته، أفاد وزير المواصلات في حكومة الوحدة محمد الشهوبي بأن استئناف رحلات الخطوط الجوية الإيطالية بين طرابلس وروما يؤكد على أمن وسلامة مجالنا الجوي وأهلية المطارات الليبية.

وذكر الشهوبي في حفل بمناسبة وصول رحلة الخطوط الجوية الإيطالية إلى مطار معيتيقة، أن طرابلس مستعدة لمنح شركة "إيتا" حقوق نقل إضافية لربط المطارات الليبية بوجهات أخرى في دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الشهوبي أن ليبيا تتطلع إلى عودة الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السعودية في النصف الأول من عام 2025.

وأوضح أن شركات الطيران من تونس ومصر ومالطا وتركيا والأردن استأنفت بالفعل رحلاتها المباشرة مع ليبيا.



وأوقفت العديد من شركات الطيران الدولية رحلاتها من وإلى ليبيا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2014 التي أدت إلى ظهور إدارتين متنافستين في الشرق والغرب في أعقاب الانتفاضة، علما أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يحظر دخول رحلات الطيران المدني الليبي إلى مجاله الجوي.