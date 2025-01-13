قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة تمتلك خطوط سكك بطول 10 آلاف كيلومتر، وحاليا تم تجديد وتطوير 1458 كيلومترا من السكة، وعدد 2189 مفتاحا، بحلول 2024.

وفي مجال تطوير البنية الأساسية، أوضحت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الاثنين، أنها كانت تمتلك 40 ماكينة لصيانة وتجديدات السكة في 2014، يعمل منها 28 ماكينة فقط، لكن بحلول أصبحت الهيئة تمتلك 51 ماكينة، يعملون جميعهم بكفاءة.

وأشارت الهيئة إلى إنشاء وازدواج عدد من الخطوط الجديدة لربط الموانئ الجافة بالمناطق اللوجستية لنقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية وتخفيف الضغط على الطرق البرية.

وقالت إنه تم الانتهاء من إنشاء خط "كفر داوود / السادات"، وتم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة خط "الفردان / بئر العبد"، منوهة إلى الانتهاء من إنشاء من خط "بطرة / بسنديلة"، وجاري ازدواج ورفع كفاءة خط "بشتيل / الاتحاد / القباري".

وأعلنت الهيئة أنه جاري إنشاء خط "الروبيكي / العاشر من رمضان" وخط "٦ أكتوبر / بني سلامة" وخط "بئر العبد / العريش / طابا".