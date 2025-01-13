 ضبط عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية بالشرقية

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 2:12 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 2:12 م

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الشرقية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تكوين 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الشرقية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من نطاق مديريات أمن "الشرقية، سوهاج القليوبية" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم استهداف المتهمين وضُبطهم بحوزتهم 11 مفتاحا مصطنعا و2 مركبة توكتوك مُبلغ بسرقتهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم 21 واقعة سرقة 19 دراجة نارية و2 مركبة توكتوك، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

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