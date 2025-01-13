الكرملين: الرئيس الإيراني يزور روسيا الأسبوع الجاري ويوقع اتفاق شراكة مع بوتين

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قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيستقبل نظيره الإيراني مسعود بزشكيان هذا الأسبوع لتوقيع اتفاق شراكة واسع النطاق بين موسكو وطهران.

وأضاف الكرملين أن الاتفاق على "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين سيتم توقيعه أثناء زيارة بزشكيان إلى موسكو يوم الجمعة.

وأشار إلى أن الرئيسين سيناقشان خطط توسيع التجارة والتعاون في مجالات النقل واللوجستيات والجانب الإنساني بالإضافة إلى "قضايا مهمة على الأجندة الوطنية والدولية".

وتتهم أوكرانيا والغرب طهران بتزويد موسكو بالمئات من الطائرات المسيرة لاستخدامها في ساحة المعارك في أوكرانيا والمساعدة في إطلاق إنتاجها في روسيا.

وسمحت واردات المسيرات الإيرانية، والتي نفتها موسكو وطهران، بشن سلاسل من الضربات طويلة المدى على البنية التحتية لأوكرانيا.

وفي المقابل، ترغب إيران في أسلحة روسيا متطورة مثل أنظمة الدفاع الجوي طويلة المدى وطائرات مقاتلة لمساعدتها في صد أي هجمات محتملة من إسرائيل.

وتأتي زيارة بزشكيان لموسكو قبل ثلاثة أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد بالتوسط في اتفاق سلام بشأن أوكرانيا.