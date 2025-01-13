ألمانيا ترفض تمويل شحنات إضافية من الأسلحة إلى أوكرانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن رفضه تمويل شحنات إضافية من الأسلحة إلى أوكرانيا من خلال تقليص الإنفاق في مجالات أخرى.

وعلى هامش فعالية انتخابية في مدينة بيليفيلد، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، يوم الاثنين: «أنا ضد أخذ هذه الأموال من المعاشات التقاعدية، وضد أن نقوم بهذا عبر تقليص ميزانيات البلديات، وضد أن نستثمر أموالا أقل في السكك الحديدية والطرق، لذلك يجب تمويل ذلك بشكل إضافي»، وفق شبكة سكاي نيوز.

وقوبلت هذه الحجة بانتقادات حادة من جانب حزب الخضر.

وأشار شولتس إلى عدم توافر أغلبية تؤيد اقتراحه بتمويل ذلك من خلال تعليق العمل بآلية سقف الديون. وأوضح أن تحالف إشارة المرور انهار في نهاية المطاف بسبب عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق في الخلاف حول ميزانية عام 2025.

وكانت مجلة دير شبيجل الألمانية قد أفادت بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس المنتمي إلى حزب شولتس الاشتراكي، يسعيان إلى توفير ميزانية إضافية بنحو ثلاثة مليارات يورو قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 فبراير المقبل، لتغطية حاجة أوكرانيا الملحة إلى أسلحة إضافية.

وقال المستشار الألماني: «إذا كنت ستفعل ذلك، فعليك أن توضح من أين ستأتي الأموال».