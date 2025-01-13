منظمة العفو الدولية تعلن إطلاق سراح الألمانية الإيرانية ناهد تقوي

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين إطلاق سراح الألمانية-الإيرانية ناهد تقوي.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في بيان إن تقوي هبطت بسلام في ألمانيا أمس الأحد.

وبحسب بيانات المنظمة، مضت تقوي أكثر من 1500 يوم في السجن في إيران.

وقالت مريم كلارين، ابنة تقوي، بحسب بيانات العفو الدولية: "لقد عادت والدتي إلى المنزل أخيرا. الكلمات لا تكفي لوصف فرحتنا"، معربة في الوقت نفسه عن حزنها على السنوات الأربع التي سُرقت من عمر والدتها والرعب الذي اضطرت إلى تحمله في سجن إيفين.

وفي منشور على منصة "إكس" شكرت كلارين كل من عمل على إطلاق سراح والدتها.

وقُبض على المهندسة المعمارية في أكتوبر عام 2020. وذكرت تقارير أن القضاء الإيراني حكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "قيادة جماعة غير قانونية"، من بين أمور أخرى. ويتهم نشطاء حقوق الإنسان إيران مرارا باحتجاز أجانب كرهائن للضغط لإطلاق سراح مسؤولين إيرانيين مدانين في الخارج، وتنفي طهران ذلك.

وبحسب بيانات عائلتها، حصلت تقوي على إفراج مشروط في سبتمبر الماضي، وتم إطلاق سراحها من سجن إيفين سيئ السمعة. وكان من شروط الإفراج عنها أن ترتدي سوارا إلكترونيا في كاحلها، ولم يُسمح لها بمغادرة منزلها لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد في العاصمة طهران.