الثلاثاء 13 يناير 2026 9:27 م القاهرة
هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في كأس الرابطة

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 9:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 9:23 م

أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كاراباو)، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانت جيمس بارك.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: نونيز، عبد القادر خوسانوف، ألين، ناثان آكي

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، نيكو أوريلي، فيل فودين

خط الهجوم: أنطوان سيمينو، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو

البدلاء: دوناروما، ريندرز، ريان شرقي، رودري، آيت نوري، مكايدو، جراي، موكاسا، لويس

ويأمل مانشستر سيتي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مواجهة الإياب، وسط ترقب كبير من الجماهير لمستوى الفريق بقيادة هالاند في هذه المباراة المهمة.


