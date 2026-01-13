استقالة مساعد بارز لرئيس قبرص بعد مقطع فيديو يتهم الحكومة بالفساد

استقال أحد أبرز مساعدي رئيس قبرص اليوم الاثنين، بعد انتشار مقطع مصور بالفيديو على شبكة الإنترنت مؤخرا، يشير بقوة إلى أنه هو وآخرين استغلوا علاقاتهم الوثيقة بالرئيس لمساعدة مستثمرين محتملين في الاستحواذ على مشاريع مقابل أموال.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في بيان مكتوب إنه قبل استقالة تشارالامبوس تشارالامبوس - مدير مكتبه الرئاسي وصهره - في خطوة وصفها بأنها تدل على "الثقة بالنفس والاطمئنان" بأن مثل تلك الادعاءات غير صحيحة.

وأضاف خريستودوليدس: "رحيل السيد تشارالامبوس، الذي يتميز بأخلاقيات العمل والشخصية والنزاهة، تشكل خسارة لمساعد له قيمة خلال جهودنا الكبيرة لتطوير بلادنا ."

ونشر تشارالامبوس في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لن يسمح أبدًا لعمله في الحكومة بأن "يتحول إلى أداة للتلاعب لإلحاق الضرر بجمهورية قبرص ورئيسها".

ووصف ظهوره في الفيديو بأنه نتاج "تحريفات متعمدة" و"مونتاج انتقائي" يهدف إلى خلق استنتاجات كاذبة ومضللة.

وأظهر مقطع الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، تشارالامبوس، ووزير الطاقة السابق، والرئيس التنفيذي لشركة بناء كبرى وهم يتباهون بعلاقتهم الوثيقة بالرئيس وضمانهم استثمارات أجنبية كما لو كانوا يوحون بأنهم يتمتعون بنفوذ .

ويدعي الفيديو أيضًا أن خريستودوليدس تجاوز سقف تمويل حملته الانتخابية للرئاسة البالغ مليون يورو (16ر1 مليون دولار) من خلال قبول تبرعات نقدية غير مسجلة لترشحه الرئاسي عام 2023.