نشطاء: مقتل نحو 650 متظاهرا في حملة قمع عنيفة في إيران

قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان اليوم الاثنين إن نحو 650 متظاهرا قتلوا في الاحتجاجات التي هزت إيران بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية خلال الأسبوعين الماضيين.

وقدّرت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، العدد الإجمالي للقتلى بـ 648 على الأقل.

وكتبت المنظمة على موقع "إكس" "في الوقت نفسه، تشير تقارير لم يتم التحقق منها إلى أن عدة مئات من الأشخاص على الأقل، ووفقا لبعض التقديرات أكثر من 6 آلاف، ربما قتلوا". وقالت إن عدد الأشخاص المعتقلين يقدر بأكثر من 10 آلاف شخص.



يذكر أنه لا يمكن حاليا التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل. وقلل المتواجدون داخل إيران من اتصالهم بالعالم الخارجي، مع قطع الإنترنت منذ يوم الخميس.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية لدعم المحتجين جراء ارتفاع عدد القتلى والمعتقلين.

من جانبه حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من أن الجيش الأمريكي وإسرائيل سيصبحان "أهدافا مشروعة" إذا شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران.