قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن القطاع يمر بلحظات صعبة للغاية بسبب العاصفة الأخيرة، التي جاءت لتزيد من حجم المأساة الإنسانية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المواطنين لا يملكون أي حلول لحماية أنفسهم من البرد القارس، أو الأمطار الغزيرة، أو الرياح الشديدة.

وأشار إلى أن هذه الظروف أسفرت عن وفاة عدة أشخاص، بينهم طفل أُعلن عن وفاته مؤخرًا بسبب البرد الشديد.

وأوضح زقوت أن العاصفة تسببت أيضًا في انهيارات بجدران المباني، واقتلاع مئات، وربما آلاف الخيام، ما ترك آلاف المواطنين في العراء دون أي مأوى أو حماية، وهو ما يهدد حياة الأطفال والنساء بشكل مباشر.

ولفت إلى أن الأزمة في قطاع غزة تجاوزت كل التحديات السابقة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي حتى الآن فشل في إيجاد حلول فعالة لتخفيف معاناة السكان في ظل الظروف الجوية القاسية.