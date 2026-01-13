لاعب السنغال: تركيزنا الذهني أهم من أي سجل سابق ضد مصر

أعرب لاعب منتخب السنغال، كريبان دياتا، عن حماسه وتركيزه قبل مواجهة مصر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة يوم الأربعاء المقبل، مؤكدًا أن فريقه لن يعتمد على التاريخ أو الانتصارات السابقة، بل سيركز على الأداء داخل الملعب لضمان التأهل.

وقال دياتا، في تصريحات لشبكة wiwsport السنغالية: "هل نتفوق نفسيًا على مصر؟ لا أدري! لكن ما هو مؤكد أننا سنركز على أنفسنا، ولن نفترض أننا نمتلك سجلًا جيدًا ضد هذا الفريق".

وأضاف: "علينا بذل كل الجهد إذا أردنا التأهل، لأن مصر فريق قوي، والفريق الأكثر رغبة هو من سيتأهل. نحن مستعدون لمواجهتهم، وأيضًا لأي فريق آخر يواجهنا".

وتحدث دياتا عن حلمه الشخصي بالفوز بالكأس مع منتخب بلاده: "لطالما راودني هذا الحلم منذ صغري. لقد غبت عن نسخة 2022 بسبب الإصابة، لكن أهم شيء بالنسبة لي هو تمثيل السنغال. خسرت نهائي كأس أمم إفريقيا عام 2019، ولم أكن موجودًا في 2022، وآمل أن تكون هذه المرة هي المنتظرة لتحقيق اللقب".