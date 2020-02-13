بعد أعوام قضتها في خدمة المحتاجين والمهمشين، كسبت من خلالها حب الكثير واحترام العديد من المواطنين في مصر وخارجها، تُرشح السيدة المصرية ماجي جبران والمعروفة بلقب "ماما ماجي"، للمرة الخامسة، لجائزة نوبل للسلام لعام 2020.

ووفقا لوزراة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قرر عدد من الجهات المحلية والدولية ومن بينها البرلمان الكندي، ترشيح "ماما ماجي" للجائزة؛ تقديرًا لجهودها العظيمة في تأسيس جمعية "ستيفنز تشيلدرين" الخيرية وخدمة الفقراء في مصر، وكذلك دورها الفاعل في الترويج لثقافة التنوع وقبول الآخر وصون الكرامة الإنسانية.

وقبل ترشيح "جبران"، حصل المصريون والعرب على 10 جوائز نوبل، أي ما يصل إلى حوالي 1% من الحاصلين على الجائزة العالمية، وجاءت تلك الجوائز في أربعة فئات من الجوائز الست وهم الطب والسلام والكيمياء والأدب.

وتستعرض «الشروق» في العرض التفاعلي التالي، المصريين والعرب أو ذوي الأصول العربية الفائزين بجائزة نوبل في مختلف المجالات:





