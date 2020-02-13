الكرملين: لا يمكن الحديث حاليا عن تدخل أمريكي مباشر في إدلب السورية

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أنه لا يمكن في الوقت الحالي الحديث عن تدخل أمريكي مباشر في الأزمة السورية ومنطقة إدلب.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس: "حتى الآن لا يمكننا التحدث عن التدخل الأمريكي المباشر في الصراع الدائر في إدلب على أي حال، والأمر يتعلق بتنفيذ اتفاقيات "سوتشي" والالتزامات، التي تعهدت بها الأطراف وفقا لهذه الاتفاقيات".

يُذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين كان في وقت سابق قد قلل من احتمال تدخل بلاده عسكريا في محافظة إدلب السورية على خلفية التصعيد الأخير، الذي تشهده بين القوات التركية والحكومية السورية.

وقال أوبراين بهذا الشأن: "إن نظام الأسد أغار على القوات التركية والعناصر، التي تعمل معها، فهل يُنتظر منا أن نلعب دور الشرطي الدولي وننزل بالمظلات إلى إدلب ومطالبة كافة الأطراف بالتوقف"، ويُشار إلى أن روسيا وتركيا وإيران توصلت في مايو 2017 إلى اتفاق بشأن منطقة حفض التصعيد في إدلب السورية.