زيادة أسعار الوقود في الهند مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية

سجلت أسعار الوقود في الهند ارتفاعا جديدا، اليوم السبت، ليقترب سعر لتر البنزين في مدينة مومباي من 95 روبية لكل لتر، فيما أرجع وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 61 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عام وسط توقعات بتحسن الطلب بعد ظهور لقاحات كورونا.

ووفقا لخطة الأسعار - التي نشرتها الصحف الهندية اليوم - فقد ارتفع سعر البنزين في مومباي إلى 94.93 روبية للتر الواحد فيما قفزت أسعار الديزل إلى مستوى قياسي بلغ 85.70 روبية للتر.

وفي دلهي، سجلت أسعار الوقود أعلي مستوي لها، لتصل إلي 88.414 روبية للتر البنزين بينما ارتفع سعر الديزل إلى 78.74 روبية. (1 دولار أمريكي = 72.59 روبية هندية).. وتعرض الارتفاع المستمر في الأسعار لانتقادات من قبل أحزاب المعارضة، بما في ذلك الكونجرس الوطني الهندي الذي طالب بخفض فوري للضرائب لتخفيف العبء على المواطنين.

وفي كلمة له أمام البرلمان قبل يومين، أرجع وزير النفط الهندي دارمندرا برادان زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 61 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عام وسط توقعات بتحسن الطلب بعد الانتشار العالمي للقاحات كورونا، نافيا نية الحكومة تخفيض الضرائب المفروضة على أسعار الوقود.

وتفرض الحكومة الهندية 32.9 روبية لكل لتر من ضريبة الإنتاج على البنزين و31.80 روبية للتر على الديزل.

جدير بالذكر أن أسعار بيع التجزئة للبنزين ارتفعت بمقدار 18.87 روبية للتر منذ منتصف مارس 2020 بعد أن رفعت الحكومة الضرائب بهامش قياسي لتعويض المكاسب الناشئة عن انخفاض أسعار النفط العالمية، فيما زادت أسعار الديزل بمقدار 16.45 روبية.