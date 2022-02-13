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البنتاجون: القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 9:56 م | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 9:56 م

شدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، أن العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا لن يقاتلوا في حال الغزو الروسي لهذا البلد، ولن يقدموا حتى على إجلاء الأمريكيين من هناك.

وقال كيربي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوضح أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا، وأن استخدام القوات الأمريكية حتى لإجلاء المواطنين الأمريكيين من هناك سيزيد من خطر سوء التقدير ويزيد من احتمال حدوث صدام بين القوات الروسية والأمريكية.

وأضاف أنه لا تزال الفرصة متاحة أمام المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرتها دون مساعدة الجيش.

وشدد على أنه لا يزال من الممكن منع الصراع حول أوكرانيا، لكن الوقت ينفد.

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