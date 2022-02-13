تحرير 16 محضرا تموينيا وضبط 60 اسطوانة غاز بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف المهندس مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والوحدات المحلية حملات تموينية على المخابز والأسواق بمركزي (كفر الدوار- أبو المطامير) أسفرت عن ضبط أحد مستودعات الغاز للتصرف في ٦٠ اسطوانة غاز منزلية بالبيع في السوق السوداء، و٩ مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى ١٩ جراما للرغيف الواحد- ومخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و١٥ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي".

وتمكنت الحملة من تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، ومحضرين لعدم الإعلان عن وزن وسعر وقطر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.