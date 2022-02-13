أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن فخره بتحقيق نتائج جيدة من أجل جماهير القلعة الحمراء ومصر وإفريقيا، وذلك بعد التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "نشعر بأننا أفضل لأننا حصلنا على شيء من أجل جماهير مصر والأهلي ومن أجل إفريقيا، كما أننا مثلنا العالم العربي وحصلنا على ميدالية، ونحن ممتنون".

وأضاف: "ولكن إذا سألتني على المستوى الشخصي، فأنا لست سعيدًا لأننا أتينا إلى هنا وواجهنا بالميراس الذي فزنا عليه العام الماضي، وكان لدينا الفرصة أن نحصل على ميدالية بلون مختلف، لأننا حصلنا على الميدالية البرونزية العام الماضي".

وأردف: "هذه الميدالية بالنسبة لي ذات خصوصية كبيرة وأفضل من العام الماضي لأننا أتينا إلى هنا في موقف صعب جدًا، المباريات متداخلة مع بطولة أمم إفريقيا".

وواصل: "الموقف كان صعبًا قبل بداية البطولة، كان لدي لاعبين في كأس العرب وبعد ذلك ذهبوا لكأس أمم إفريقيا، لم أشاهدهم لمدة شهرين، وبعد ذلك لاعبين مصابين بالـ كورونا، وفوق ذلك خسرنا حسام حسن وأكرم توفيق وعمار حمدي وبدر بانون ومحمد الشناوي، ما هذا؟ هذه المدالية بالنسبة لي خاصة جدًا".

واستكمل: "قاتلنا أمام كل العقبات وصححنا أخطاءنا أمام مونتيري المكسيكي لأنه فاز علينا مرتين ونحن فزنا عليهم، وصححنا هذا التاريخ".

واستطرد: "طرد لاعبين من فريق الهلال سهل الأمور علينا، ولكننا سجلنا قبل الطرد وكنا مسيطرين ولعبنا بضغط عال وروح النادي الأهلي، وهناك شيء واحد كنا نتدرب عليه وهو لا بد أن نلعب بهذا الشغف وروح الأهلي، ولا نخشى ايًا كان ما يحدث، علينا أن نكون أفضل".

وسرد: "نتعلم من أخطائنا، أنا آخذ اللوم أولًا ولا أهرب من المسؤولية ولا أقول هذا خطأ اللاعب، أنا المدير الفني وأنا من يلام، الأهم أن نلعب بروح الأهلي وكل شيء ممكن".

واختتم: "النادي الأهلي كبير، لدي فريق قوي ودعم من مجلس الإدارة ومحمود الخطيب واللاعبين والجماهير، ماذا أحتاج بعد ذلك؟.. طبيعي أن أعمل بشكل طيب جدًا".