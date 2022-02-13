محافظ الإسكندرية: شن 29 حملة على محور المحمودية وتحرير 35 محضرا

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان له اليوم الأحد، تحرير 35 محضر مخالفة بيئية خلال حملات على المنشآت المخالفة بمنطقة العوايد وأبيس العاشرة وطريق الكافوري، إضافة إلى شن 29 حملة على محور المحمودية خلال الأسابيع الماضية.

وشدد الشريف على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة شن حملات مكبرة مفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات؛ للتأكد من التزامها بقواعد النظافة العامة لمنع انتشار القمامة في شوارع.

وشنت إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، حملة مفاجئة أسفرت عن تحرير 35 محضرًا للحد من المخالفات البيئة في بمنطقة العوايد وأبيس العاشرة وطريق الكافوري، منها "9 محاضر مخالفة بالطريق الكافوري، و12 محضر بالمحال والمنشآت بمنطقة أبيس العاشرة، و14 محضرا بالمنشآت بمنطقة العوايد".

وأكدت المهندسة رشا شوقي، مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لشن حملات مفاجئة لردع المخالفين والحد من أي ظاهرة يمكنها أن تضر بالبيئة بكافة أحياء الإسكندرية.

وأشارت "شوقي" إلى التعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال تحرير محاضر وفرض غرامات رادعة، والتشديد على أصحاب المنشآت بضرورة توفر صناديق حاويات بالمحال وعدم إلقاء القمامة في الطريق العام وفي غير الأماكن المخصصة لها.