حماس والجهاد تحذران إسرائيل: هجمات المستوطنين في حي الشيخ جراح لعب بالنار

قالت حركة "حماس"، اليوم الأحد، إن هجمات المستوطنين في حي الشيخ جراح "عدوان سافر ولعب بالنار في القدس التي تشتعل من أجلها كل فلسطين نصرة بكل ما تملك".

وحذرت الحركة، في بيان صحفي ، إسرائيل من "مغبة الاستمرار في هذا التغول، الذي هو بمثابة عبث في صواعق التفجير التي لن تنفجر إلا في وجهها".

وفي السياق ذاته حذرت حركة الجهاد الإسلامي، إسرائيل من "تفجر الأوضاع برمتها بسبب تكرار الاعتداءات في حي الشيخ جراح"، داعية الفلسطينيين إلى "إعلان الغضب والنفير العام" نصرة للقدس.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قالت إن ما يحدث في حي الشيخ جراح في شرق القدس يعد "إمعانا إسرائيليا رسميا في عمليات أسرلة وتهويد المدينة المقدسة".

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، "العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس ومقدساتها ومواطنيها وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم"، واعتبرته "عملية اختطاف جماعية علنية واستقواء استيطاني تهويدي تتعرض له المدينة".

وأشارت إلى "اعتداء عشرات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بحماية من الشرطة الإسرائيلية وقيامهم بإلقاء الحجارة على المواطنين ومركباتهم ومنازلهم".

كما نددت بإقدام عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير على نقل مكتبه إلى حي الشيخ جراح "في خطوة استفزازية تصعيدية تهدد بإشعال الأوضاع وجرها إلى مربعات من العنف يصعب السيطرة عليها".

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "الانتهاكات والجرائم" المتصاعدة ضد القدس ومواطنيها، وما يترتب على ذلك من نتائج وتداعيات.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) هاجم مستوطنون الليلة الماضية منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح وقذفوها بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد من قاطنيها وتسبب بخسائر مادية في المنازل.