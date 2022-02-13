السودان: توجيه بتوفير احتياجات الحركات المسلحة لإخلاء قواتها من المدن

وجهت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني، بالتوفير الفوري للاحتياجات اللوجستية إلى "حركات الكفاح المسلح" لتنفيذ قرار إخلاء قواتها من المدن وتمركزها في مناطق التجميع، في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام "مسار دارفور".

وذكر مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الأحد، أن اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع اجتمعت اليوم، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، وحضور المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

واستمعت اللجنة إلى تقارير أمنية واستخباراتية وجنائية تطرقت إلى مجمل الأوضاع الأمنية بالسودان، وناقشت ما فيها، وأصدرت عددا من التوجيهات.