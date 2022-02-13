مستشار التضامن للتمكين الاقتصادى: 44% من المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة فى سن العمل

قال عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادى و«برنامج فرصة»، إن التمكين الاقتصادى مفاهيمه معقدة وتخطت ماكينات الخياطة، لافتا إلى وزارة التضامن بها ٣٤ مليون شخص موجودين بقاعدة بيانات الوازارة منهم ٤٤٪ منهم فى سن العمل.

وأوضح الشبراوى، أنه على معرفة بالمستفيدين من البرنامج لإخراج القادرين على العمل منهم وتأهيلهم من خلال جلسات تعديل السلوك للتعريف على خدمات التمكين الاقتصادى، وإقناعهم بالدخول لسوق العمل، ووضع التدخل بناء على المقومات الرئيسية الموجودة فى المكان، وخلق فرص عمل من خلال وحدات التدريب والتوظيف.

ولفت مستشار وزارة التضامن، خلال توقيع برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي لنحو 20 عقد شراكة مع 18 جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبرى لتوفير 50 ألف فرصة عمل «مشروعات فردية وجماعية ووحدات إنتاجية» للتمكين الاقتصادى، إلى رفع قدرات الجمعيات لتدريب وتوظيف المستفيدين من تكافل وكرامة وتأسيس شبكة لمتطوعى التمكين الاقتصادى «داعم».

وذكر أنها عبارة عن شبكة من متطوعة التمكين الاقتصادى تتفاعل مع المجتمع المحلى، ليصبح المتطوع قادرا على استكشاف مهاراته، لتفعيل قدراته للوصول للاستقلال المادة ومساندة الأسر لمكافحة الفقر.

وأكد تدريب 144 قائدا مدربا لمتطوعى التمكين الاقتصادى، و650 متطوعا، بأكثر من 30 قرية وبالتعاون مع 30 جمعية شريكة.